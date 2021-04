Isola, Paul Gascoigne abbandona. L'annuncio di Ilary Blasi: «Le tue condizioni non ti permettono di proseguire»

Isola 2021, Paul Gascoigne abbandona. L'annuncio di Ilary Blasi «le tue condizioni non ti permettono di proseguire». L'ex calciatore costretto a ritirarsi a causa dell'infortunio alla spalla avuto oltre un mese fa che sembra essere peggiorato.

Un infortunio "fatale" per Paul Gascoigne che deve abbandonare l'Isola dei Famosi 2021. Gazza, come lo chiamano i tifosi, si è fatto male ad una spalla durante un gioco circa un mese fa, dopo aver fatto i dovuti accertamenti è ritornato sull'Isola con delle accortezze. Per lui una vistosa fasciatura e qualche benefit, come dormire su una brandina, per evitare che le sue condizioni pezggiorassero.

Tutto questo però non è bastato. Gascoigne, che è entrato come mascotte del gruppo, con il passare delle settimane è diventato un peso per gli altri naufraghi che hanno iniziato a non sopportare più il suo modo di fare. I dolori alla spalla però sono tornati e l'ex calciatore è stato costretto a tornare in hotel per gli accertamenti.

Durante la diretta dell'undicesima puntata dell'Isola Paul Gascoigne npn è insieme agli altri naufraghi, ma è nuovamente in collegamento con l'hotel confermando di essersi rotto i tendini e i legamenti della spalla. ma ha sdrammatizzato tutto con il suo solito humor british;«Per me tutto a posto, mangio il gelato». Ilary Blasi comunica il suo ritiro: «Paul ci dispiace tanto ma il tuo bollettino medico non è buono e le tue condizioni non ti permettono di proseguire».

