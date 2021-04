Isola 2021, Gilles Rocca abbaia contro le nuove arrivate, poi lo scivolone: «Sono un pezzo di mer*a, piango come le bimbe». E' bufera. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle non è nuovo a queste uscite, anche in settimana aveva avuto uno scontro con Francesca Lodo. Ma durante la diretta dell'undicesima puntata è andato davvero fuori controllo.

Gilles Rocca continua a dividere il pubblico dell'Isola dei Famosi 2021. Da un lato c'è la parte tenera quando parla della sua fidanzata, dall'altra c'è un lato arrogante che spesso lo mette in cattiva in luce. Anche le nuove naufraghe entrate durante la diretta del'undicesima puntata Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, hanno sottolineato questo lato permaloso.

La reazione di Gilles però spiazza tutti, inizia ad abbaiare e ringhiare contro le nuove arrivate urlando «Sono un pezzo di mer*da!». Poi cercando di risultare simpatico fa un altro scivolone: «sono diventato una bambina piango dalla mattina alla sera, comprerò delle cose rosa quando uscirò da qua». Espressione che davvero non è piaciuta al pubblico e sui social è bufera.

«Io mi sento improduttivo, fragile, lo so che nessuno mi obbliga a stare qui - commenta Rocca parlando con Ilary Blasi - Ho chiesto scusa a Francesca e glielo richiederò mille volte perchè mi sono arrabbiato per due chicci di riso».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 23:35

