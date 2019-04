Grande Fratello, è caos tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato: Barbara D'Urso e l'annuncio a sorpresa

È ancora lite a distanza tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato, a Domenica Live. La Tavassi replica agli attacchi, anche pesanti, che dalla Casa del Grande Fratello le ha rivolto Imparato. Barbara D’Urso suggerisce che la soluzione per chiudere la lite potrebbe essere far entrare la Tavassi nella Casa.

«Se entro – commenta Guendalina - devo poter portare un cellulare per fare con lui il selfie che per tanto tempo lui ha desiderato fare con me». Poi aggiunge: Cristian «è una vipera acida con le lenti a contatto colorate azzurre...».





A difendere Imparato, c’è la cognata. I toni si alzano subito, la conversazione si fa concitata. Volano accuse reciproche. «Mio cognato ha esagerato ma tu hai scritto "Lo uccido!" - dice la donna - Dire a una persona di 23 anni questa frase!». Guendalina sostiene di aver usato il termine in modo ovviamente non letterale. Il dialogo diventa rapidamente una sorta di “rissa” verbale, in cui le due donne urlano una sull’altra. La confusione è totale. Non c’è spazio per nessun commento. Neppure per la comprensione. Sono solo sfoghi e attacchi violenti.

Dopo alcuni blandi tentativi di controllare quantomeno che non volino parole forti, Barbara D’Urso fa vedere il video del parrucchiere secondo cui Imparato, con cui ha avuto una relazione, si sarebbe sottoposto a interventi chirurgici.

«Non credo che Cristian rivedrà tanto presto un microfono», dice Guendalina. Barbara D’Urso contesta l’affermazione.

Il caos regna sovrano. Appena il video finisce, le urla riprendono. Ancora più violente. E si conclude con un nuovo appuntamento:

«Voglio entrare nella Casa», dice Guendalina. Il “duello” potrebbe presto proseguire faccia a faccia. Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA