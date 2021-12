GFVip, la svolta di Alex Belli che si dichiara a Soleil Sorge: «Sono innamorato di te»

di

Svolta al Grande Fratello Vip dove Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge. Dopo la diretta, durante la notte, Alex Belli e Soleil Sorge si sono ritrovati in sauna per parlare in privato e l’attore ha confessato i suoi sentimenti alla coinquilina.

Alex Belli, Soleil Sorge e Carmen Russo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVIp, Alex Belli che si dichiara a Soleil Sorge

Dopo la diretta Alex Belli e Soleil Sorge si sono confrontati sulla situazione che si è venuta a creare fra di loro e l’attore ha confessato i suoi sentimenti: «Il problema – ha fatto sapere Belli - ce l’abbiamo qua dentro noi due. Non lo chiamiamo problema, diciamo che c’è stata una complicazione che certamente non avevamo programmato. Questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso tanto, cose belle, sofferenze e momenti felici. o per la prima volta stasera sono entrato in protezione, perché non voglio far soffrire Delia (…) Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Allo stesso tempo cerco di fuggire da te, ma non riesco. Quando mi guardi come stasera mi ferisci tanto, se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male te assicuro. Sono vero, non sto fingendo»

A dare la spinta finale il bacio durante il rifacimento della Turandot: «Ti assicuro che è colpa di Katia. Lei ha tirato fuori questa cosa. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, ha cambiato i personaggi e per questo c’è stato il bacio. Se io mi sono innamorato di te è perché ho visto la tua dolcezza».

