GF Vip, Patrizia Rossetti: «I ragazzini mi cercano sui social, ma non faccio sesso da 4 anni»

Il Grande Fratello Vip ha aperto lunedì sera i battenti. Tra i concorrenti della settima edizione, condotta da Alfonso Signorini, c'è anche la conduttrice toscana Patrizia Rossetti. La regina delle televendite si è subito lasciata andare nei discorsi con i coinquilini e ha parlato della sua vita sentimentale, dopo la fine del matrimonio con Rudy Londoni: «Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile», ha detto.

Ilary Blasi, la prima volta (ufficiale) in centro a Roma senza Totti: visita a Fontana di Trevi e pranzo con gli amici FOTO

Diletta Leotta, il primo selfie col fidanzato Giacomo Cavalli è uno scatto "rubato"

Patrizia Rossetti al GF Vip

Casta per scelta o per mancanza di corteggiatori? Patrizia Rossetti racconta perché non frequenta più uomini: «Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco, non posso andare sulle app», dice.

I corteggiatori di 30 anni

«L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva "a me non mi frega dell’età" - dice Patrizia Rossetti -. Ma a me interessa perché potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto. Poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e via, voglio anche altro. Vi assicuro che per me non è facile. Se poi non capiterà altro starò così e basta. Io non riesco per questo ad accettare la corte dei 30enni capitemi. Ma secondo voi uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? E allora è inutile, io non voglio quello», conclude la presentatrice.

CI SIAMO! 🥳 Soleil e Pierpaolo sono carichissimi per questa nuova stagione di #GFVIPPARTY! E voi siete pronti per tantissimi scoop? 🍿



Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con noi!



Seguite ORA la direttahttps://t.co/s4Rdt5bv8Y pic.twitter.com/NYpIfchCK8 — Grande Fratello VIP (@GFVIP_Official) September 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA