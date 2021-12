GF Vip, la dolorosa confessione di Lulù: «Non avevamo i soldi per mangiare, ci hanno voltato le spalle». La piccola principessa Selassiè ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita fuori dalla casa e delle difficoltà che ha vissuto insieme alle sue sorelle.

L'arresto del padre delle sorelle Selassiè, attualmente in carcere per truffa, ha creato non poche difficoltà alle principesse della casa del Grande Fratello Vip. La piccola Lulù ha raccontato in diretta i gravi problemi economici che lei e la sua famiglia hanno dovuto affrontare.

«Non potevamo fare tante cose, anche solo comprare da mangiare - racconta Lulù in lacrime - Eravamo in sette con due cani e dovevamo scegliere a che dare il cibo. Pochissime persone ci hanno davvero aiutato, avevamo momenti in cui non avevamo da mangiare e dovevamo scegliere "mangio io o facciamo mangiare il cane?". In tanti ci hanno voltato le spalle».

