GF Vip, Patrizia Pellegrino il dramma dopo aver perso il figlio: «E' come se mi avessero strappato il cuore». La vita dell'attrice, eliminata durante la venticinquesima puntata, non è stata per nulla semplice.

Leggi anche > GF Vip, Soleil provoca Montano, lui la zittisce: «Non mi espongo sulle cose che non meritano»

Sono stati tanti i momenti di difficoltà che Patrizia Pellegrino ha vissuto nel corso della sua vita. IL dramma più grande come ha raccontato al Grande Fratello Vip è sicuramente la perdita del figlio, morto prematuramente dopo soli dieci giorni dal parto: «Aveva superato la settimana, ma il giorno che sono andato a prenderlo ed è entrato Pietro dicendomi che non c'era più. È stato come se una mano mi avesse strappato il cuore da dentro, come non ci fosse più nulla di me»

La Pellegrino poi ha adottato Gregory a San Pietroburgo: «Quando l'ho visto l'ho abbracciato ed è come se lo avessi partorito in quel momento». Dopo aver perso Riccardo, la Pellegrino ha dato alla luce Tommy «è stato meraviglioso, sentire il contatto con il figlio che ti è uscito dalla pancia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 07:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA