Gf Vip, Davide Silvestri si sfoga con Soleil: «Tu e Alex avevate rotto i cogl***i»

Lo sfogo di Davide Silvestri con Soleil Sorge fa già discutere. Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 13 dicembre, del Grande Fratello Vip, Alex Belli è stato squalificato dal gioco per aver infranto le regole del reality show per riabbracciare la moglie, Delia Duran, che lo stava lasciando dopo la vicenda amorosa tra Alex e Soleil. La decisione di Alex ha destabilizzato, e non poco, l'influencer che, durante la notte, si è sfogata con Giacomo Urtis e Davide Silvestri. Ma, alla fine, quelle che avrebbero dovuto essere parole di conforto si trasformano in un vero e proprio sfogo di Davide.

A poche ore dalla fine di una delle puntate più seguite e ricche di emozioni del Grande Fratello Vip, Soleil è tornata a parlare di Alex e del finto bacio che gli ha dato per smascherarlo: «Quando mi sono rivista nella clip ho detto 'ma io realmente ho fatto una cosa del genere'. Tu in quel momento cosa hai pensato?» ha domandato l'influencer a Giacomo, che ha risposto «Io stavo volando. Vi vedevo dalla piscina ma non sentivo i discorsi quindi ho detto 'vabbè al Grande Fratello le ho viste tutte', poi ho visto la clip stasera e lì ho volato».

«Sembrava di vedere Daydreamer, solo che lui non è Can Yaman» ha aggiunto Urtis divertito. «Sembrava una serie, io stavo volando. Un bacio fake. Ho pensato 'Sole è molto migliorata'. Hai fatto un miglioramento pazzesco con Alex. Tutti avevano visto il bacio e applaudivano, ma non avevano sentito le mie parole. Lui quando sono tornata mi ha urlato 'Sei proprio una testa di ca**o'. Tutti scioccati'». I due concorrenti sono stati poi raggiunti da Silvestri.

Dopo aver ascoltato il racconto di Soleil, Davide Silvestri è intervenuto a gamba tesa dicendo la sua sulla coppia più chiacchierata all'interno della casa più spiata d'Italia: «Tu e Alex avevate rotto i co****ni. Scusa te lo posso dire?! Avevate veramente rotto i co****ni. Mamma mia che pa**e».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 22:16

