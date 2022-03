GF Vip, Alex Belli torna nella casa: cosa succederà stasera?

di Niccolò Dainelli

Il Grande Fratello Vip entra sempre più nel vivo. Questa sera, lunedì 7 marzo, andrà in onda il 47esimo appuntamento dell'edizione più lunga del reality show. E, nonostante manchi solo una settimana alla finalissima, le sorprese non mancheranno anche in questo appuntamento per cui sale sempre più l'attesa. Tra tutte il clamoroso ritorno nella casa più spiata d'Italia di Alex Belli.

L'attore è stato un protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Partito dal giorno 1 del reality, in poco tempo Alex ha costruito un rapporto di amicizia e amore con la bella Soleil Sorge. Il triangolo amoroso messo in piedi dall'ex di Centovetrine, ha appassionato per mesi gli spettatori, ma lo ha anche portato ad essere al centro di aspre polemiche che hanno coinvolto la moglie Delia Duran. Professando l'amore libero ha cercato di resistere alle critiche e a convincere Delia che tra loro non si fosse incrinato niente. Poi, però, il 13 dicembre non ha resistito e ha abbracciato la moglie, che poi si è scoperto non esserlo, venendo eliminato dal gioco per aver infranto le normative anti Covid-19.

Sono passati quasi 3 mesi dalla sua uscita dal loft di Cinecittà, ma Alex Belli è sempre stato al centro del programma. Prima come ospite in studio, poi come ospite coinvolto in prima persona, visto che Delia Duran è entrata nella casa come concorrente (che ha già strappato il pass per la finale). Ma non è finita qui. Alex è tornato all'interno della casa del Grande fratello Vip per una settimana per cercare di recuperare i rapporti con la compagna, Delia Duran, e con l'amica Soleil Sorge. Un ritorno che sembra aver incrinato definitivamente il rapporto con Soleil e che non è riuscito a convincere del tutto Delia Duran e che, quindi, è apparso fallimentare. Ma adesso la notizia che ha del clamoroso: Alex Belli tornerà nella casa del grande Fratello Vip per una sera. Cosa vuol far chiarire Alfonso Signorini all'attore? Ma soprattutto con chi?

A darne l'annuncio è stato lo stesso Alfonso Signorini nel day time di avvicinamento alla puntata serale. In molti si chiedono se, dopo la meditazione nel deserto di Sharm el Sheik con al suo fianco l'amica intima Stella, Alex abbia davvero capito cosa vuole da Delia e da Soleil. Per sapere cosa combinerà, dovremmo attendere ancora qualche ora.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il ritorno di Alex Belli non è l'unico grande ritorno all'interno della casa più spiata d'Italia: anche la capanna dell'amore è tornata. A costruirla ci ha pensato Lulù Selassiè che era stufa di vedere Jessica e Barù ovunque impegnati ad amoreggiare, quindi ha optato per una bella capanna. «Stasera scopriremo cos’è successo e da qualche giorno Jessica sta facendo danze sempre più sensuali» ha anticipato Alfonso Signorini al termine del daytime.

Ma non ci saranno solo note dolci. Nella prossima puntata, infatti, assisteremo a una doppia eliminazione che farà tremare le vene e i polsi ai concorrenti rimasti nella casa, seguiti anche dall’annuncio del terzo finalista del Grande Fratello Vip dopo Lulù Selassiè e Delia Duran. Una puntata ricca di sorprese, dunque, che promette di tenere incollati allo schermo milioni di italiani.

