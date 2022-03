Grande Fratello Vip, Jessica e Barù e la notte insieme sotto la capanna: Soleil scopre cosa è successo

Jessica Selassié non demorde e, complice la sorella, si apparta con Barù sotto una piccola capanna arrangiata dentro la casa del Grande Fratello Vip. Il giaciglio coperto con cuscini e lenzuola è di gieffina memoria: tante coppie nel passato hanno trovato la propria privacy riparandosi dalle telecamere, ma questa in teoria non sarebbe una coppia. È Soleil la coinquilina che ha cercato di scoprire cosa è successo.

GF Vip, la notte in capanna

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre dichiarato di non volere qualcosa di più di una semplice amicizia con la principessa. L'ha anche respinta quando lei aveva dimostrato di avere voglia di un bacio. Eppure tra i due l'affinità e la complicità crescono ogni giorno che passa. Durante il party a tema trap è cambiato qualcosa, che li ha spinti a trascorrere del tempo insieme sotto le coperte.

GF Vip, la notte in capanna

Lulù Selassié e Soleil Sorge li hanno aiutati ricreando la capanna e dando loro la possibilità di trascorrere del tempo in disparte dal resto del gruppo e dalle telecamere. Barù ha accettato di stare solo con Jessica. La Princess si è lasciata sfuggire cosa è successo davanti alle domande di Soleil e Sophie: «Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta»​.

GF Vip, il racconto di Jessica

«Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Se era senza la maglietta? Sì, ma poi aveva il resto dei vestiti, io avevo la vestaglia e il pigiama. Abbiamo parlato di noi, del fuori e tante cose che ci riguardano. Tutte cose che con le telecamere e i microfoni non ci siamo mai detti. Qualcosa di privato e fisici? Pensieri e tante cose, dico soltanto questo per adesso. Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia. Se c’è stato qualcosa di fisico? Non ricorso e non posso rispondere». Barù ha precisato: «Se ci sono stati baci e carezze? Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori».

