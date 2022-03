Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: Davide e quella stranezza durante la nomination

Stiamo per assistere ad una nuova puntata del "Grande fratello vip" che andrà in onda questa sera su Canale 5. La finale è sempre più vicina e in tanti si chiedono chi sarà il vincitore del reality. In nomination ci sono Davide, Miriana, Jessie e tanti altri...intanto Giucas Casella si gode gli ultimi giorni in attesa del grande giorno, lui è già tra i finalisti. Chi sarà il prossimo finalista e chi invece dovrà abbandonare definitivamente il reality?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 17:30

