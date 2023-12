Sabrina Ferilli: «Come spiego io le scene d’azione, nessuno». La risposta di Selvaggia Lucarelli è esilarante

di Cristina Siciliano

Senso dell'umorismo, simpatia naturale e un tifo sfrenato per la Roma fanno di lei una delle attrici più amate del cinema italiano. Sabrina Ferilli, 59 anni, con la sua ironia nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra con outfit sportivo: jeans, giacca K-Way e adidas Gazelle viola e giallo fluo. L'attrice ha voluto spiegare ai suoi fan come sono le scene d'azione nei film. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

I commenti dei fan

«Come spiego io le scene d’azione, nessuno».

«Come spieghi tu le scene d'azione, nessuno ti supera. Meravigliosa Sabrina sei mitica», ha scritto una fan. E ancora: «Sto guardando questo video in loop, sei la migliore come sempre».

