Luisa Ranieri compie 50 anni: la dedica di Luca Zingaretti commuove i fan

di Marta Goggi

Luisa Ranieri compie 50 anni. Sono in molti ad aver scritto all'attrice italiana i loro auguri, attori e personaggi dello spettacolo, tra cui, ovviamente, anche suo marito, Luca Zingaretti. In questi ultimi anni il successo della donna è indiscutibile, dalla recitazione ne 'È stata la mano di Dio', fino al ruolo del vicequestore nell'omonima serie, 'Lolita Lobosco'.

Gli auguri

L'attrice si è anche fatta gli auguri da sola, postando una sua foto in biacno e nero con la scritta: 'Happy Birthday to me'. Tra i tanti auguri dei vip com Sabrina Ferilli, Alessia Marcuzzi, Salvatore Esposito e Elena Sofia Ricci spiccano anche quelli del marito, Luca Zingaretti. L'attore ha postato un video con tutte le foto degli anni passati insieme e con le loro figlie, scrivendo un semplice cuore come didascalia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA