"Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di #Amici17. Buona serata e GRAZIE a tutti dell’affetto, se Voi ci siete io ci sono".su twitter condivide con i suoi follower un momento di relax dopo la lunga giornata del Ministro dell'Interno passata a risolvere il "problemaE proprio a lui che il duo di "ospiti dihanno dedicato il loro pezzo comico. Fingendo una una raccolta fondi per una Onlus che poi si rivelerà essere la loro, si rivolgono a Ermal Meta: "Ermal, fai qualcosa che tu sei arrivato dall'Albania e ti abbiamo aiutato", Meta sta al gioco e dona 20 euro "Dai Matteo - rivolgendosi a Salvini - che questi ragazzi sono bravi, non rimandiamoli indietro". Una battuta che davvero poteva essere evitata... come quasi tutto il resto del loro intervento. gelo in studio, ma non si fermano, è il momenti del giurato Bill Goodson: "A voi vi abbiamo sempre aiutato. Matteo vi dà il wifi gratis, 35 euro al giorno, vuoi ricambiare?". Anche Goodson sta al gioco e fa la sua offerta. "I ragazzi del Senegal hanno un cuore d'oro. Matteo hai visto che sono bravi". I due scrocconi per eccellenza lanciano la bordata finale: "Qui ad Amici è pieno di stranieri. Ma la pacchia è finita, mo ne avete buttata fuori una (guardando Lauren Celentano,classificata al quarto posto). Non è giusto che gli stranieri ci portino via un posto alla finale di Amici. Aiutiamoli a fare Amici a casa loro. Ha ragione Matteo".