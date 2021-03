Amici 20: Ibla e Leonardo Lamacchia sono gli eliminati della seconda puntata del serale. Sono due cantanti - rispettivamente della squadra Arisa/Cuccarini e Zerbi/ Celentano) a dover abbandonare la scuola più famosa della tv nella puntata di sabato 27 marzo.

Il secondo eliminato della puntata di Amici 20 andata in onda su Canale5 sabato 27 marzo è Leonardo Lamacchia. Il cantante, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha perso l'ultima manche contro Aka7even che fa parte della squadra guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

L'esito del televoto, come per la scorsa puntata non è stato svelato in studio ma nella casetta. E' questo lo stratagemma ideato dalla produzione per evitare gli spoiler. Il programma infatti, non va in onda in diretta, ma è stato registrato giovedì 25 marzo. L'uscita di Ibla, infatti, era gia nota. la cantante ( squadra di Arisa e Lorella Cuccarini), è stata eliminata nella prima manche della seconda puntata.

Una volta finite le esibizioni dunque i ragazzi sono entrati in casetta, Aka scoppia a piangere, ma anche Leonardo non è sereno anche se sembra più consapevole. Maria De Filippi lo nota e lo sottolinea al momento di comunicare l'esito finale: «Chi tra voi due è stato eliminato lo ha già capito, e lo ha capito da quattro parole». «Hai creduto in me più di quanto abbia fatto io - risponde Leonardo ringraziando la De Filippi - Per me la musica non finisce qui».

