Amici 20, seconda puntata: le anticipazioni, gli eliminati e le sfide. Super ospite Irama. Domani, sabato 27 torna l'appuntamento con il serale della scuola di Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione di due talent Gaia ed Esa (cantanti) lo show del sabato sera prosegue la sua corsa verso la vittoria con 15 allievi.

Sono 15 gli allievi di AMici 20 ancora in gara e che si sfideranno sabato sera su canae 5: Sangiovanni, Leonardo, Deddy, Enula, Tommaso e Serena della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi, Raffaele, Ibla, Rosa, Martina e Alessandro della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini e Aka7even, Giulia e Samuele della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.(Foto ufficio stampa Fascino P.g.t. )

In giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash, e tornano anche gli attori comici Pio e Amedeo. Super ospite della puntata Irama che per la prima volta presenta dal vivo il brano di successo in gara a Sanremo 2021 “La Genesi del tuo Colore”.

Amici 20, anticipazioni ed eliminati. Spoiler

Attenzione se non volete conoscere gli allievi che verranno eliminati in questa seconda puntata vi consigliamo di non andare oltre nella lettura. Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato siete nel posto giusto. La puntata, ricordiamo non è in diretta ma è stata registrata giovedì 25 marzo.

Secondo le anticipazioni diffuse da Vicolodellenews, anche in questa seconda puntata la squadra Celentano-Zerbi ha deciso di fidare nuovamente il team Arisa-Cuccarini, vincendo la manche. A rischio sono finiti Martina Miliddi, Alessandro e Ibla. La prima allieva eliminata nel corso della seconda puntata di Amici 2021 è stata Ibla.

Dopo la vittoria il duo Zerbi - Celentano ha sfidato la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Il primo a finire al ballottaggio e quindi a rischio eliminazione, è stato Aka7even. Nell'ultima manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano tornano a sfidare Arisa e Lorella Cuccarini, ma non riescono a bissare il successo della prima manche. A rischio eliminazione: Serena, Deddy e Leonardo e proprio quest’ultimo è risultato essere l’allievo non salvato dalla sua squadra.

Grazie al cambio di regolamento questa ultima eliminazione, rispetto agli anni precedenti , la scopriremo in diretta perchè no è stata resa notia in puntata. Una volta giunti in casett Leonardo e Aka7even scopriranno chi tra i due sarà eliminato. Il pubblico lo scoprirà durante la puntata di sabato 27 marzo.

