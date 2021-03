Amici 20, Alessandra Celentano “umilia” Martina in diretta: «E' negata», interviene Maria De Filippi: «Litighiamo di nuovo»

Amici 20, Alessandra Celentano umilia Martina in diretta: «E' negata», interviene la De Filippi: «Litighiamo di nuovo». La maestra più "cattiva" della scuola non smentisce la sua fama e attacca duramente una ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Contro di lei anche stefano De Martino.

Leggi anche > Amici 20, Arisa "smaschera" Rudy Zerbi: «Mi corteggia, ho le prove!». Social impazziti

Nuovo scontro, durante la seconda puntata di Amici 20 in onda sabato 27 marzo, tra la maestra Alessandra celentano e le ballerine della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Dopo aver criticato in modo molto duro nella prima puntata Rosa, ha attaccato anche Martina Miliddi.

Amici 20, Alessandra Celentano contro Martina

Durante la seconda puntata del serale Alessandra Celentano ha dichiarato senza esitazione che nella squadra della Cuccarini ci sono elementi che non meritano il serale, su Martina poi è particolarmente dura : «E' negata, lo penso e lo dico». Affermazioni che fanno infuriare la Cuccarini: «Non ti puoi permettere di dire ad una ragazza che è negata, le parole hanno un peso. Si possono esprimere gli stessi concetti usando parole differenti»,ma la Celentano non ha alcuna intenzione di arretrare.

Amici 20, Stefano de Martino contro la Celentano

A sostenere la Cuccarini anche Stefano De Martino: «Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di vent'anni. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo», ma la Celentano non molla: «Bisogna dire le cose come stanno, qui nessuno le dice. È un pensiero mio ma non solo mio. Non si può dire una cosa dura con il sorriso. Non illudere è importante».

Amici 20, Maria De Filippi contro la Celentano

Durante la seconda puntata di Amici 20, la Celentano si è scontrata anche con Maria de Filippi. Secondo la maestra di ballo la Cuccarini ha falsato il guanto di sfida che aveva lanciato a Martina cambiando una sua coreografia: «Se lei non sa fare niente non è un problema mio - ha tuonato la Celentano - Non puoi ritoccare una coreografia, mi doveva chiedere il permesso». Maria De Filippi interviene a sedare tutto: « Alessandra non esageriamo non è una coreografia intoccabile. Se ragioni così allora dobbiamo chiamare pure Beyoncé così le chiediamo se le sta bene che Deddy ha cambiato la sua canzone. Alessandra, non voglio litigare con te, abbiamo già litigato negli anni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA