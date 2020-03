Amici 19, Maria De Filippi lite in diretta con il ballerino Valentin: «Ora basta». E lo caccia dal programma

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 12:01

e il ballerino. Il programma di Canale 5, sebbene con alcuni cambiamenti, tra cui l'assenza del pubblico e la distanza di sicurezza tra giudici e concorrenti, è andato in onda mostrando anche dei colpi di scena. La conduttrice ha discusso animatamente con Valentin che ha poi cacciato dal programma.Il ballerino dopo essere stato sconfitto da Gaia è chiamato ad affrontare l'ultima sfida della serata con Jacopo, utile per rimanere nel programma, ma a quel punto polemizza: «Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai». La frase non è piaciuta per niente alla De Filippi che interviene: «Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Tu non sei rispettoso nei confronti dei tuoi professori. Parlo di Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi».Valentin ribatte dicendo che lui, Nicolai e Javier non riescono ad esprimersi a pieno a causa delle polemiche, ma Maria è sempre più decisa: «Di come ti esprimi tu non mi importa niente». Valentin però continuana dire che non ha intenzione di restare nel programma e la De Filippi lo invita a lasciare lo studio.