Bafta 2024, Kate Middleton assente. William si emoziona: «Quest'anno abbiamo guardato meno film, abbiamo altro per la testa»

Ha indossato il suo sorriso d'ordinanza in uno dei momenti più difficili della sua vita. Con il padre Re Carlo in cura per un tumore e la moglie Kate Middleton ancora in convalescenza per un intervento all'addome, il peso della Corona è tutto sulle spalle di William che ieri sera è apparso da solo alla serata dei Bafta, i premi che annualmente il British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell'anno.

Si è trattata di una delle prime uscite ufficiali di William senza Kate. Il principe di Galles, elegantissimo in uno smoking nero, ha fatto gli onori di casa. Il 42enne è anche il presidente degli EE British Academy Film Awards dal 2010 ed è quindi abituato a frequentare gli eventi alla Royal Festival Hall. Sorridente e affabile, William si è fermato a scambiare due parole anche con i fan che assediavano la passarella, sistemandosi poi in platea accanto all'attrice Cate Blanchett e chiacchierando con l'amico di vecchia data, David Beckham.