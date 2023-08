Superluna dello Storione 1° agosto, stasera tutti con gli occhi al cielo: a che ora vederla e dove si potrà ammirare meglio

Questa sera, 1 agosto, tutti con gli occhi puntati al cielo perché a brillare sarà la Superluna dello Storione. La Luna raggiungerà il punto più icino alla terra alle 7.52 di mercoledì 2 agosto, ma splenderà in cielo già da stasera alle 20:32 circa ad est e sarà visibile l’intera notte (l’ora esatta dipende dal luogo di osservazione e dall’avere l’orizzonte libero da ostacoli naturali e/o artificiali).

Superluna dello Storione: perché si chiama così

Il nome Superluna dello Storione deriva dai nativi americani che la chiamavano così in quanto in questo periodo nei Grandi Laghi abbondavano gli storioni. In alternativa viene anche chiamata Luna del grano, dato che ad agosto si mietono i campi.