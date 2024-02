Sofia Goggia, infortunio choc in allenamento: «Rotti tibia e perone». Trasportata in lacrime ospedale a Milano

Sofia Goggia si sarebbe fratturata tibia e perone in allenamento a Temù. Infortunio choc per la stella dello sci italiano, che si stava preparando per la Coppa del mondo. Se confermata la prima diagnosi, per lei la stagione si può considerare chiusa.

Trasportata in ospedale

Sofia Goggia, la cui caduta è avvenuta nella tarda mattinata, è stata trasportata all'ospedale la Madonnina di Milano. I primi soccorsi hanno provveduto ad immobilizzarle la gamba infortunata, e dopo aver risolto il problema della disponibilità di un elicottero per un trasporto rapido, è stata trasferita in ospedale.