Settimana bianca, quanto costa? Prezzi in aumento: per sette giorni sulla neve occorrono dai 1500 ai 1750 euro (a testa)

Settimana bianca, quanto costa quest'anno? È sempre più un salasso per gli appassionati della neve, a causa della valanga di rincari che si è abbattuta su tutto il comparto della montagna.



La denuncia, in occasione della partenza della stagione invernale, arriva da Assoutenti, che anche quest'anno ha realizzato un report per analizzare i costi dei servizi sciistici e le spese che attendono le famiglie, un giro d'affari quello delle vacanze sulla neve che lo scorso anno in Italia si è attestato a quota 9,6 miliardi di euro.



I rincari

I prezzi di skipass, alloggi, ristoranti e servizi vari continuano a salire, e anche per la stagione 2023/2024 si registrano sensibili rincari.