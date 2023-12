Rossella Cominotti trovata morta in un albergo a La Spezia: era scomparsa da due settimane. «Ferite d'arma da taglio», fermato il marito in fuga

Rossella Cominotti è stata trovata senza vita in un albergo di in località Mattarana, nel comune di Carrodano in provincia di La Spezia. Sul corpo della 53enne presenti ferite d'arma da taglio. Lei e il marito, Alfredo Zenucchi, erano scomparsi da Cremona da 12 giorni. I carabinieri che indagano hanno fermato l'uomo, che si è allontanato a bordo di una C3 bianca, avvistata sull'Aurelia in mattinata sull'Aurelia. L'uomo è stato intercettato a Pontremoli, in Toscana. L'ipotesi è che si tratti di femminicidio.