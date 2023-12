Il prof ha una relazione con due studentesse: la Bocconi lo sospende, il Tar annulla e gli dà ragione. Cosa è successo

Un insegnante dell'università Bocconi che aveva avuto rapporti intimi con due studentesse è stato "graziato" dopo che l'ateneo, che aveva tentato di gestire la vicenda internamente e in via confidenziale, aveva perso tempo, superando i 180 giorni previsti per il procedimento disciplinare. Il caso, che sta facendo discutere, vede come protagonista il prof, sospeso per un anno dallo stipendio, che si è rivolto al Tar della Lombardia che gli ha dato ragione.