Harry a processo: «Cocaina, marijuana e funghi allucinogeni». A rischio il visto per restare negli Stati Uniti

Per il principe Harry l'autobiografia "Spare" potrebbe avere un effetto boomerang imprevisto. Con le sue rivelazioni non solo ha messo a repentaglio la sopravvivenza stessa della corona inglese, ma potrebbe anche dover pagare in prima persona per le sue parole. A rischio, la sua permanenza sul suolo americano, dove ormai vive con la moglie Meghan Markle e i due figli: nei giorni scorsi, a Washington, è cominciato il processo per stabilire se il Duca di Sussex sia entrato negli Stati Uniti illegalmente alla luce delle sue stesse ammissioni di consumo di sostanze stupefacenti.