Meteo, la tempesta Ciaran si abbatte sull'Italia: venti di burrasca a 100 km/h, maltempo con temporali e bombe d'acqua

La tempesta Ciaran sta per arrivare in Italia: dalle primissime ore di giovedì il fronte giunto nella giornata di Ognissanti abbandonerà definitivamente le estreme regioni meridionali, ma al suo seguito si preparerà ad entrare in azione una nuova intensa perturbazione che porterà maltempo al Nord, con piogge e temporali, e si estenderà velocemente anche al Centro e alle regioni del Sud. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

