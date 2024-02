Il meteo peggiora la situazione, già complicata, dello smog nel Nord Italia: come avere una coperta di lana sulla testa. Usa questa metafora Vanes Poluzzi, responsabile del Centro tematico regionale di Qualità dell'aria di Arpae, l'Agenzia per l'ambiente dell'Emilia-Romagna, analizzando le condizioni che stanno determinando la cappa di smog che soffoca la regione e in generale l'area della Pianura Padana.