Meteo, San Silvestro e Capodanno a rischio maltempo: ecco dove la pioggia può rovinare il veglione. Le previsioni

Mancano ormai poco più di 24 ore al veglione di Capodanno e in tanti si stanno già chiedendo: che tempo farà nell'ultima notte che separerà il 2023 dal 2024 imminente? Non ci sono più molti dubbi sull'evoluzione del tempo che abbraccerà la fine dell'anno: come scrive 3bmeteo.com, le macro aree sono già ben definite, manca solo qualche dettaglio ma possiamo già dire con poche possibilità di errore quali regioni saranno bagnate e quali città trascorreranno il Capodanno sotto la pioggia.