Meteo, temperature in calo e qualche pioggia, ma arriva un altro anticiclone per Natale. Come sarà il tempo dei prossimi giorni

È iniziato il conto alla rovescia per Natale: mancano 5 giorni e le proiezioni meteo indicano l’arrivo dell’ennesimo ‘Caldo Natale’. Come l’anno scorso, anche il 2023 finirà con temperature oltre le medie stagionali in Italia. Secondo 3bmeteo la pressione è in temporaneo calo sull'Europa centrale e sul Mediterraneo per una doppia azione congiunta, guidata a nord dall'approfondimento di una saccatura atlantica e a sud dalla risalita dal Mar Libico di un vortice di bassa pressione.

Nessuna delle due influenze sarà però incisiva per noi in quanto l'obiettivo della saccatura atlantica sarà il settore europeo centro orientale e quello della depressione mediterranea l'Egeo. Dunque solo qualche disturbo sulla Penisola (eccetto la ventilazione che sarà rilevante) in attesa che un nuovo robusto anticiclone già presente sul vicino Atlantico si allunghi verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo ripristinando condizioni di stabilità che ci condurranno fino al Natale e oltre.