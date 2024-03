Italia spaccata: punte di 30° al Sud, allerta per nubifragi e valanghe al Nord. Le previsioni meteo per Pasqua, il cielo giallo

Pasqua e Pasquetta decisamente bagnate. Italia spaccata in due. Tempo decisamente brutto al Nord, dove si segnalano scenari di allerta in Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta. Una domenica nel segno dello Scirocco, il vento caldo proveniente da Sud-Est, che colora di giallo il cielo. «È in arrivo un imponente carico di pulviscolo, proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa» dice all'Adnkronos il tecnico meteorologo Mattia Gussoni, annunciando l'arrivo di sabbia sahariana sui nostri cieli. Previsto «maltempo, durante il weekend di Pasqua, per l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico. Nel corso della prossima settimana poi il tempo si stabilizzerà e ci sarà un minor richiamo di correnti da Sud».