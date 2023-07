Meteo, le previsioni: Italia divisa in tre in quest'ultimo fine settimana di luglio dal punto di vista del meteo, con al Nord temporali attesi con grandine, al Centro temperature più accettabili, e al Sud valori ancora caldo sui 38 gradi. Ma come sarà il mese di agosto: in tanti si chiedono se il caldo torrido e i temporali fortissimi con grandine torneranno. Ecco il parere degli esperti meteo.