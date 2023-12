Meteo, San Silvestro bagnato in molte zone d'Italia: ecco dove piove. Temperature anomale

Fine e inizio anno bagnati. Il 2023, anno più caldo della storia a livello globale, si chiude con la pioggia. Nonostante le temperature miti qualcosa cambia proprio sul fotofinish. In arrivo una perturbazione atlantica, collegata a un potente ciclone, al momento centrato sulle Isole Britanniche. San Silvestro bagnato in molte zone d'Italia. Ombrelli aperti in molte piazze italiane.