Meteo, arriva il gelo: allerta maltempo in 13 regioni. L'Epifania con pioggia, neve e vento forte

📅 sabato #6gennaio

💨 Venti di burrasca e mareggiate in arrivo su Sardegna e regioni meridionali

🔔🟠#AllertaARANCIONE per rischio idrogeologico su Toscana

🔔🟡 #AllertaGIALLA in tredici regioni.

🔍Leggi l'avviso meteo del #5gennaio 👉 https://t.co/tNhjH5jcXM#protezionecivile pic.twitter.com/Jjks9oo9qT