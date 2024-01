Meteo, vortice di aria fredda sull'Italia: ciclone con maltempo al Centro-Sud, gelate al Nord

Il freddo è arrivato in Italia con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie del periodo. La prossima settimana, in particolare dal 16 gennaio in poi, potremo vivere degli eccessi opposti, molto marcati: da martedi sono previste temperature calde per il periodo anche in Italia, in linea con i cambiamenti climatici che hanno portato alla chiusura del 2023 al primo posto come anno piu caldo della storia a livello globale.

«L'inverno sta arrivando»

Intanto, nelle prossime ore vivremo pero questa fase fredda, anche con maltempo al Centro-Sud: per quanto riguarda le regioni centrali sono attese precipitazioni in Sardegna (intense sul settore orientale), tra Abruzzo, Molise e localmente sul Lazio dove la quota neve si assestera intorno ai 700-900 metri; al Sud il maltempo sara piu acceso con qualche rovescio specie tra Calabria e Sicilia.