Meteo, addio anticlicone africano: dopo Capodanno ritornano piogge e neve Previsioni

Dureranno fino a Capodanno, gli effetti dell'anticiclone africano che sta proteggendo l'Italia dalle perturbazioni atlantiche. Il tempo, infatti, si manterrà stabile, sia pure con condizioni diverse da zona a zona, ma dal primo giorno del 2024 torneranno piogge e neve.

Anticiclone africano

In questi ultimi giorni dell'anno al Nord il tempo sarà caratterizzato da cielo coperto e nebbie sulle zone pianeggianti, locale pioviggine in Liguria e sole prevalente in montagna e comunque sopra i 400 metri circa. Al Centro, saranno le nubi basse che copriranno il cielo su Toscana, Umbria, Lazio e sulle coste al mattino.

Sarà più soleggiatosulle regioni adriatiche. Il sole invece sarà più presente al Sud e sulle Isole Maggiori. In questo contesto di stabilità le temperature non subiranno variazioni mantenendosi con valori sopra la media del periodo, piacevoli di giorno ove soleggiato e nemmeno troppo freddi sul resto d'Italia.