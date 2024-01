Meteo, l'anticiclone Zeus porta la primavera: fine gennaio con caldo fuori stagione (anche nel weekend)

L'anticiclone nordafricano Zeus porta la primavera in Europa, prendendo in pieno l'Italia. Tempo stabile, clima mite e giornate soleggiate sono quello che ci attende fino alla fine del mese di gennaio, anche se durante il weekend si farà strada qualche locale intoppo, comunque di poco conto. Si tratterà di un debole fronte freddo in discesa sui Balcani e in scorrimento lungo il bordo destro dell'anticiclone che si limiterà a lambire l'Adriatico.