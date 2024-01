«Messina Denaro fu fermato già 7 anni fa a un posto di blocco, ma non fu riconosciuto»: la rivelazione incredibile

È stato latitante per oltre trent'anni, fino all'arresto di poco più di un anno fa. Ma Matteo Messina Denaro, il superboss morto lo scorso settembre, poteva finire nelle mani dello Stato italiano già 7 anni fa, se solo lo avessero riconosciuto. I carabinieri però, che non conoscevano il suo viso (se non dagli identikit invecchiati artificialmente), quando lo fermarono ad un posto di blocco lo lasciarono andare, ignari di chi fosse davvero.