Matthew Perry morto, l'inferno di Friends: «55 antidolorifici al giorno affogati nella vodka»

Sul piccolo schermo era il Chandler di "Friends", dalla battuta sempre pronta, sarcastico e tagliente. Nella vita privata, Matthew Perry , trovato morto a 54 anni nella jacuzzi della sua casa di Los Angeles, combatteva segretamente contro i demoni di alcol e droga. Una battaglia tenuta nascosta, affinché i suoi colleghi sul set non ne venissero mai a conoscenza, né tantomeno i milioni di fan che la popolare serie ha conquistato in tutto il mondo. Solo a distanza di anni, nel 2022, Perry ha trovato il coraggio di rendere pubblica la sua lotta, che ha raccontato nell'autobiografia «Friends, Amanti e la Cosa Terribile», pubblicato in Italia l'8 novembre con La nave di Teseo.

Intrappolati in un personaggio

Monica, Phoebe, Joey, Ross, Rachel e naturalmente Chandler: a parte Jennifer Aniston, conosciuta oltre che per il suo ruolo di Rachel, tutti gli altri protagonisti di 'Friends' sono rimasti intrappolati nei personaggi dello show più seguito di sempre nella storia delle sitcom, con dieci stagioni in onda negli Usa sulla Nbc tra 1994 e 2004 e che è stato visto da oltre mezzo miliardo di persone in 220 Paesi del mondo.