Matthew Perry: «Droghe e alcol, e non ho più guardato Friends. Piangevo e mi faceva soffrire»

di Redazione web

Nel suo libro autobiografico, intitolato "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Matthew Perry racconta tutta la sua vita: l'inizio della sua carriera, gli amori e le delusioni e ovviamente l'indimenticabile avventura di "Friends". L'attore però, racconta senza vergonga del periodo in cui faceva uso di sostanze stupefacenti, alcool e droga, che hanno caratterizzato proprio il periodo delle riprese della serie tv.

Harry: «Non volevo che Meghan rivivesse la storia di mia madre». Ecco quando esce la docuserie su Netflix

Brad William Henke, morto l'attore star di Lost e Orange Is The New Black: aveva 56 anni

Clarence Gilyard Jr., morto l'attore di Top Gun e Walker, Taxas Ranger. Aveva 66 anni

Il racconto

L'attore Matthew Perry sta promuovendo l'uscita del suo libro autobiografico e nel farlo a volte si commuove ricordando il periodo in cui era dipendente da alcol e droghe. Quando l'attore si trovava sul set di "Friends" però, era pulito perché aveva troppo rispetto dei colleghi con cui lavorava, ovvero: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Nel suo libro, Perry racconta di come non abbia più guardato la serie tv che, seppur allegra e leggera, gli ricordava brutti momenti della sua vita: «Per ogni stagione potrei dire esattamente di quale sostanza stavo abusando».

Rimpianti

L'unico grande rimpianto di Matthew, è quello di non aver vissuto nel modo giusto e corretto (come invece hanno fatto i suoi colleghi dell'epoca), quel periodo, in cui la serie tv "Friends" era la più seguita. Periodo che è stato semplicemente bellissimo e che ha segnato diverse generazioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA