Marta Fascina, dall'arrivo mano nella mano con Marina al funerale di Berlusconi allo sfratto da Arcore? «Dovrà andarsene entro 3 mesi»

L'arrivo al Duomo mano nella mano con Marina Berlusconi, per il funerale di Silvio Berlusconi, sembrava l'ingresso definitivo in famiglia per Marta Fascina. Eppure, a poche settimane dalla morte del Cav, l'idillio tra la ex first lady e la famiglia sembra già svanito. Pier Silvio avrebbe infatti fatto sapere alla deputata di Forza Italia che dovrà lasciare la villa di Arcore entro tre mesi, come anticipato da Dagospia.

Marta Fascina sfrattata da Arcore?

A rilanciare la notizia è Repubblica. Marta Fascina, quella che Berlusconi considerava sua moglie (anche se legalmente non erano sposati), dovrebbe lasciare Villa San Martino entro 90 giorni. «È cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza. I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere. E, nel partito, Marta non si deve meravigliare se trova davanti un clima non esattamente collaborativo», riporta Repubblica.