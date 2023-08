Strage di Bologna, De Angelis: «Mambro e Fioravanti innocenti». Infuria la polemica, poi insiste: «Io sul rogo come Giordano Bruno»

«So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza». Marcello De Angelis, ex terrorista nero, cognato dell'ex Nar Luigi Ciavardini e oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca, scrive su Fb questo ed altro a pochi giorni di distanza dal 2 agosto «un giorno - puntualizza - molto difficile per chiunque conosca la verità e ami la giustizia, che ogni anno vengono conculcate persino dalle massime autorità dello Stato (e mi assumo fieramente la responsabilità di quanto ho scritto e sono pronto ad affrontarne le conseguenze)».

