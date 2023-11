Maltempo: arriva la nuova tempesta atlantica, allerta nelle prossime ore al Nord. Il Veneto istituisce l’unità di crisi. Attesa una mareggiata storica in Liguria

Il maltempo si abbatte sull'Italia. È appena passata l'ultima ondata di forti precipitazioni al Nord Italia, che nuove perturbazioni, di origine atlantica, sono in arrivo e si prevede flagelleranno ancora la stessa area geografica. Correnti più fredde in quota e venti fortissimi di libeccio e scirocco daranno ancor più vigore alla tempesta, che piomberà sull'Italia dopo esser passata per Gran Bretagna, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Solo le regioni adriatiche centrali e gran parte del Sud verranno risparmiati dal maltempo.