Lazio-Roma, verso il derby. Lotito: «I romanisti quando perdono si nascondono. La scorta? Ricevo 300 telefonate di minacce al giorno»

Ieri sera la vittoria contro il Feyenoord che l'ha proiettata al secondo posto dei gironi di Champions, domenica l'atteso derby contro la Roma in campionato: settimana decisiva per la stagione della Lazio che in campionato, complici le due sconfitte a inizio stagione contro Lecce e Genoa, deve risalire la classifica. Una situazione che rende la stracittadina ancora più importante di quanto già non sia, a quattro giorni dalla sfida torna a parlare il patron della Lazio Claudio Lotito e lo fa dai microfoni di Radio Serie A con Rds.

«Vivo le partite con un'apparente serenità, il mio tumulto è interiore, lo so controllare - dice Lotito -. Il derby per noi è un campionato nel campionato. È un appuntamento importante e spero che la squadra trovi la compattezza e la forza di esprimersi al 100% per dare grandi soddisfazioni ai tifosi che meritano un comportamento all'insegna del sacrificio, della determinazione e del risultato. E' un campionato nel campionato, il suo risultato condiziona l'andamento successivo».

Poi, torna al famoso derby vinto in finale di Coppa Italia del 2013: «E' quello a cui sono più legato. Un evento particolarissimo, in città si vive e si soffre. L'altra fazione è più portata a enfatizzare, è più caciarona, ma se non raggiunge l'obiettivo si nasconde e sparisce. I laziali invece sembra, sottolineo sembra, che preferiscano soffrire in silenzio».