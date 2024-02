Due lauree ma non trovava lavoro, la gioia della tiktoker dopo il video in lacrime: «Ce l'ho fatta, dopo l'umiliazione mi hanno assunta»

Ce l'ha fatta. La tiktoker che si era sfogata perché non riusciva a trovare lavoro è stata assunta come social media menager. Il suo video in cui si lamentava, ha dato i suoi frutti e ora, Lohanny Santos, è ritornata a parlarne in un'altra clip su TikTok.

Ora la ragazza lavora part-time come consulente per i social media per il regista Adam Faze, che ha avviato un progetto per la realizzazione di programmi televisivi per TikTok. «È stato incredibile. Sento di avere così tanta libertà creativa adesso», ha detto Lohanny Santos al New York Post.

Il nuovo lavoro permetterà alla giovane di apparire anche davanti alla telecamera, e non solo dietro. L'influencer, laureata in recitazione e comunicazione, ha proposto un nuovo programma basato sul suo disperato viaggio alla ricerca di un lavoro.