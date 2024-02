Khaby Lame: «La dislessia? Tom Cruise mi ha aiutato a gestirla. La malattia non mi fermerà: sarò il protagonista di un film»

È diventato famoso grazie al solo gesto delle mani in avanti e alla sua mimica facciale, poi ha conquistato anche il mondo dello spettacolo, diventando un attore dal forte potenziale secondo i critici. Il suo nome? Khaby Lame. I social sono stati il suo trampolino di lancio e la sua forza: su TikTok conta 162 milioni di follower e su Instagram 80 milioni. Ora punta in alto, con un film sulla sua storia. «Non permetto mai che qualcosa si frapponga tra me e i miei sogni. Quando voglio arrivare a un punto, mi ci impegno finché non ho più forza nel mio corpo».

Khaby Lame, dai social al cinema

Il suo successo è cominciato durante la pandemia quando, nella sua stanza, registrava video muti da due minuti con la sua mimica divertente e universale. In passato aveva dett oche sognava di vincere l'Oscar, al Corriere rivela: «Ne voglio vincere più di uno. Intanto girerò un film da protagonista, me lo ha proposto Marco Belardi. Sarò 00Khaby, una spia segreta. Gireremo in diverse parti del mondo: Los Angeles, l’Italia, Montecarlo, Abu Dhabi. Dovrò risolvere un problema internazionale e non me la caverò molto facilmente. Dovrò sudarmela e ho deciso che non vorrò usare stuntmen, mi allenerò».