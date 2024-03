Kate, Whoopi Goldberg la difende: «Conosco pochissime persone che non ritoccano le immagini»

Kate Middleton, in questo periodo, è al centro delle notizie di cronaca rosa a causa del suo intervento e, soprattutto del periodo di recupero che la sta tenendo lontana da eventi pubblici e, in particolar modo, dai suoi sudditi che, non sentendo alcuna notizia da parte di William o di Buckingham Palace, hanno gridato al complotto.

Quindi, per placare queste voci e rendere innocui i già virali hashtag, quali KateGate o Katespiracy, la principessa del Galles ha pubblicato sul profilo Instagram ufficiale una foto insieme ai suoi bambini: George, Charlotte e Louis. Gli utenti social, però, hanno notato più di qualche particolare che proprio non tornava come, ad esempio, gli anelli mancanti alle dita o la manica "strana" del suo maglione e, per questo, Kate si è dovuta giustificare. In sua difesa è intervenuta anche l'attrice di Hollywood, Whoopi Goldberg.