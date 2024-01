Kate in ospedale: «Operata per una diverticolite acuta». Il silenzio di Harry: «Ha saputo dell'intervento di Carlo III dai media»

Top secret. Nessuna notizia ufficiale sulle condizioni di salute della principessa di Galles Catherine Middleton, Kate. Vige il silenzio su tutto ciò che la riguarda. Sappiamo che non si tratta di un cancro, escluso anche per Re Carlo III, che entro la prossima settimana sarà operato alla prostata. Sappiamo di una visita a Kate della regina Camilla alla London Clinic, dove Kate è ricoverata. Così come è stato ormai confermato che il principe William ha rinviato tutti gli impegni e ha visitato più volte la moglie in ospedale.

Sulle sue vere condizioni salute, definite «serie» dalla Bcc, nessuna certezza. Solo indiscrezioni e ipotesi, alcune delle quali, rivelano i tabloid britannici, prendono sempre più piede. Intanto è giallo sul principe Harry, che secondo la stampa britannica avrebbe saputo dell'intervento di Kate e di quello in programma per Re Carlo III dai giornali.