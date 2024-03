Joe Barone, come sta dopo il malore: «Condizioni disperate, la Fiorentina si prepara al peggio». Commisso anticipa l'arrivo in Italia

Joe Barone resta in condizioni disperate dopo il malore che l'ha colpito domenica scorsa. Il direttore generale della Fiorentina è ricoverato in Terapia Intensiva all'ospedale San Raffele di Milano. «Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo - ha fatto sapere il club viola attraverso una nota - Le condizioni cliniche rimangono critiche. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l'equipe del professor Zangrillo per l'operato che è stato messo in atto fin dal primo momento».