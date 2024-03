Terrorismo, Viminale: «Sorvegliati 39 foreign fighter rientrati in Italia». Perché lo Stato islamico rialza la testa e cos'è Isis-K

Torna alta l'attenzione sul terrorismo in Italia e nel mondo. Monitoraggio sul web per intercettare eventuali progetti ostili e la propaganda che stimola la radicalizzazione. Controlli elevati al massimo, con ispezioni a campione, sui luoghi di aggregazione – le cerimonie religiose dei prossimi giorni per la Pasqua in primo piano – concerti, manifestazioni sportive o di altra natura che richiamano folle, oltre che sugli obiettivi sensibili, stazioni e aeroporti. Dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riconvocato al Viminale quattro giorni dopo la precedente riunione dal ministro Matteo Piantedosi in seguito all'attacco terroristico di venerdì scorso a Mosca, arrivano le indicazioni per aggiornare le misure di prevenzione già in atto alla luce delle nuove, possibili, minacce.