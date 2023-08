Incidente ferroviario Torino, 5 vittime. Cosa è successo? Dai lavori alla velocità all'errore di comunicazione: le ipotesi

La procura di Ivrea indaga per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo in merito all'incidente che, a Brandizzo, nel Torinese, lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, ieri notte è costato la vita a cinque operai, travolti da un treno in transito. Molti i punti non chiari della vicenda.

A mettere alcuni paletti sono state le Fs: «Per quanto riguarda la velocità del treno investitore, le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. La questione è altra: i lavori, secondo procedura, sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno». E parallelamente a quella della magistratura, è stata aperta anche un'inchiesta interna del ministero dei Trasporti, voluta dal vicepremier Matteo Salvini.